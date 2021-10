Ieri la partita tra Napoli e Spartak Mosca ha avuto un inaspettato protagonista: l’arbitro. E, come sostengono in molti, quando l’arbitro incide sul risultato non è mai indice di una buona prestazione.

L’arbitro Kruzliak ha dimostrato ieri come sia totalmente inadeguato per certi livelli: ha cacciato ben 12 cartellini gialli per 26 falli(un giallo ogni due falli, praticamente), è stato richiamato due volte al Var, due espulsioni e tanto altro.

La sua partita inizia quando ammonisce solo Mario Rui per l’intervento killer di Moses, e poi, chiamato al Var, cambia il cartellino in rosso; qualche minuto dopo, grazie Ponce, autore di un intervento duro su Manolas, anche se il piede era più basso.

Concede un rigore surreale alla fine del primo tempo, il Var lo chiama per correggere la decisione e far vedere che è Promes che appoggia il piede sulla gamba di Politano, e intanto non riesce a tenere sotto controllo la situazione.

Nel secondo tempo giusto annullare il goal a Manolas, ma Caufriez andava espulso per l’intervento a forbice su Osimhen, 20 minuti prima rispetto a quando è stato cacciato.

Menomale che il Var ha aiutato in questa gara, altrimenti Kruzliak sarebbe stato del tutto disastroso, al limite dello scandaloso.