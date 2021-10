Il Napoli, ieri, conosce per la prima volta in questa stagione il sapore della sconfitta e forse questa, per lo spartito che la gara ha tenuto, sembra essere un po’ più difficile da digerire.

Dopo 23 secondi, il Napoli si è subito portato in vantaggio con il goal di Elmas su papera del portiere russo: forse, questo goal ha illuso gli azzurri di una semplicità di una partita che si è rivelata ostica e ardua, anche se nei primi 30 minuti c’era solo una squadra in campo, una squadra che ha perso sicurezza dopo un intervento scellerato di Mario Rui.

Da allora, gli azzurri hanno provato a resistere, con Spalletti che ha ridisegnato tante volte la squadra in campo, puntando anche sulla difesa a 3, e mettendo dentro i titolarissimi. Purtroppo, il goal del pareggio a inizio secondo tempo ha dato coraggio ai russi, che hanno sfruttato il momento giusto.

Hanno sfiancato il Napoli sulle fasce con un Moses in grande spolvero, e, dopo che gli azzurri avevano provato a riattaccare andando vicino al goal con Manolas, a dieci minuti dalla fine Ignatev e poi Quinque Promes inchiodano il povero Meret.

Nei minuti di recupero, Osimhen ha provato a tenere la luce accesa, ma le speranze del Napoli si sono infrante sull’allungo di Fabian, l’ultimo atto di una partita che si è rivelata un tonfo inaspettato.

Fonte: Corriere dello Sport.