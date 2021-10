Belgio, Martinez convoca 24 calciatori: assente Dries Mertens

Il CT del Belgio, Roberto Martinez, ha diramato la lista dei convocati della sua nazionale per la gara di Nations League contro la Francia, in programma all’Allianz Stadium di Torino giovedì sera. Tra i 24 chiamati dall’allenatore spagnolo, non figura Dries Mertens, ancora alle prese con la riabilitazione dopo l’operazione alla spalla e rimasto a Napoli per continuare con il suo programma personalizzato. Questa la lista completa:

Portieri: Casteels, Courtois, Mignolet, Sels

Difensori: Alderweireld, Boyata, Denayer, Vertonghen, Castagne, Meunier

Centrocampisti: De Bruyne, Dendoncker, Tielemans, Vanaken, Witsel, T. Hazard, Saelemaekers, Carrasco

Attaccanti: De Ketelaere, E. Hazard, Lukebakio, Trossard, Batshuayi, Lukaku