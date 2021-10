Arrivano brutte notizie in casa Atalanta, sull’infortunio occorso a Robin Gosens nella sfida in Champions League contro lo Young Boys: l’esterno tedesco ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra e i tempi di recupero sono ancora incerti. La cosa cerca è che sicuramente però non potrà tornare a disposizione di Gasperini prima di un mese, più probabile il suo rientro dopo la sosta nazionali di novembre. Un brutto colpo per il tecnico della Dea.