Saponara: ”Napoli squadra più in forma, cercheremo di prepararla al meglio”

L’attaccante della Fiorentina Riccardo Saponara, ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale della Fiorentina, parlando della prossima sfida contro il Napoli. Ecco quanto detto:

”Il mister sin dall’inizio del campionato ci ha detto di tener d’occhio il Napoli, perchè hanno subito messo in luce un grande gioco. Affronteremo la squadra più in forma del campionato, abbiamo concetti di gioco simili a loro, sarà una partita molto stimolante, per capire a che punto siamo nel nostro percorso e se possiamo competere con squadre di quel livello. Cercheremo comunque di preparare la sfida di domenica al meglio”.