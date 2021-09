Matteo Politano sarà presente nel tridente d’attacco.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, stasera Spalletti schiererà il tridente Politano-Osimhen-Insigne. Pochi dubbi in attacco, dunque, per partire all’assalto dello Spartak Mosca: il reparto avanzato non si tocca in nessun modo, le cui certezza sono talmente importante da non toccare assolutamente nessuna pedina. I tre punti servono per ambire al primo posto e l’avversario non è dei più facili al Maradona.