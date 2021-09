Marcolin: ”Ecco cosa penso del turnover contro lo Spartak Mosca”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’ex calciatore del Napoli Dario Marcolin, che ha parlato del possibile turnover in vista della gara di questa sera contro lo Spartak Mosca. Ecco quanto detto:

”Per la partita di questa sera mi aspetto che giochino Manolas e Lozano. Con il fatto dei 5 cambi si può gestire meglio il minutaggio dei calciatori e farli riposare un pò. Secondo me questa non è la giornata adatta per fare ampio turnover, è la seconda gara del girone, e devi valorizzare quanto fatto con il Leicester. Il turnover lo puoi fare nelle ultime due gare, quando ha già raggiunto l’obiettivo, ma non adesso”.