Il Roma – Spalletti:” Spartak Mosca? Le squadre russe sono abituate a lottare, c’è da fare attenzione”

Dopo pochi giorni dalla fine del campionato è già tempo di Europa League con il Napoli che sfiderà in casa lo Spartak Mosca. Spalletti mette in guardia i suoi conoscendo tutte le peculiarità delle squadre russe avendo allenato per molti anni lo Zenit San Pietroburgo.

Stando a quanto riporato da Il Roma, ecco le sue parole: “Ha perso la prima gara in casa col Legia – ha evidenziato Spalletti – ma hanno perso immeritatamente per qualità di gioco, hanno sbagliato tanti gol. Se vi capita di vedere come ha segnato il Legia al 93′, uno sgrana gli occhi e non ci crede. Sembrava una palla fuori, ma non esce per 20 metri, partono in ritardo perché credevano fosse fuori e gli altri vincono ma il risultato non era giusto. Per loro è questa la gara per rimanere dentro, se perdono sono fuori. In Russia tengono tantissimo all’Europa. Ancora di più se di fronte c’è un’italiana. A lottare sono abituati, sono fatti così, la mettono anche sul piano del sacrificio e della lotta, ci sono allenatori che vengono da fuori ma nessuno gli può insegnare quello”.