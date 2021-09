Giuntoli: “Rinnovo Insigne? C’è clima disteso. Riscatto di Anguissa? Vi spiego”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky nel prepartita di Napoli-Spartak Mosca. Queste le sue dichiarazioni: “Osimhen e Anguissa in panchina? Sicuramente Spalletti ha voluto lasciar riposare Victor e Anguissa e dare minutaggio a chi ha trovato meno spazio. Manolas? È un grande giocatore e un grande protagonista”.

“Il rinnovo di Insigne? Stiamo parlando con l’agente, il clima è molto disteso e siamo sempre fiduciosi, ma siamo molto concentrati sul campo. Sia Lorenzo che noi pensiamo al bene del Napoli. Poi in futuro si vedrà. Il riscatto anticipato di Anguissa? Non serve, noi abbiamo il riscatto a giugno. È un riscatto fissato, nessuno ce lo può togliere. Ed è assurdo mettere dei soldi prima se lo possiamo fare dopo.”

“Fiorentina? Partita impegnativa e complicata, come tante altre. Stanno facendo bene, hanno un tecnico in gamba e sarà una gara difficile. Spalletti non mi ha parlato di nulla, le scelte di oggi non sono legate alla partita di campionato. Credo abbia bisogno di un coinvolgimento anche degli altri. L’inizio di stagione? L’artefice è sempre De Laurentiis, noi siamo la parte tecnica. Siamo sereni, ma lo eravamo anche la stagione scorsa in cui abbiamo avuto tanti problemi legati agli infortuni. L’anno scorso abbiamo totalizzato 77 punti. Quest’anno ci aspettavamo di partire forte, poi è ovvio che le sei vittorie facciano piacere”

.