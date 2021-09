Fiorentina-Napoli, Commisso: ” Amo i napoletani però non vedo l’ora di batterli!”

Domenica ci sarà Fiorentina-Napoli, e il presidente viola ha ribadito la sua ammirazione verso questa squadra affermando però di volere a tutti i costi i tre punti: “Adesso dobbiamo pensare al Napoli: mamma mia quanto sono forti! Eppure prima o poi dovranno perdere. Vediamo come va, poi io dovrò tornare in America. Vogliamo accogliere i tifosi del Napoli a Firenze ma fino ad un certo punto: venite, guardate e perdete, speriamo – aggiunge con una battuta – De Laurentiis? Ha fatto benissimo. In generale chi è entrato a costo minore nel calcio, ha fatto bene. Se non hanno speso niente per comprare il club, generalmente si fa bene, mica come me che ho pagato.”