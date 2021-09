Dalla Russia: “Lo Spartak parte sfavorito. Non è la stessa squadra che vinse lo scudetto”

“Lo Spartak parte sfavorito” Così, ha esordito Giorgio Kudinov, corrispondente in Russia per La Gazzetta dello Sport, ai microfoni di ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Il giornalista ha commentato il pre-partita, raccontando di uno Spartak sfavorito rispetto ai padroni di casa.

Questo quanto dichiarato: “Ci sarà uno Spartak Mosca senza titolari al Maradona, do poche possibilità di vittoria alla formazione russa. Promes giocherà, ma non è più il calciatore che ha fatto vincere lo scudetto dello Spartak. E’ un calciatore in calo.

Spartak-Napoli del 1990? In Russia si parla solo di quello, è una delle pagine più grandi della storia recente dello Spartak”.