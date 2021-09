CorrMezz – Insigne vuole pensare al “divertimento”

Lorenzo Insigne vuole continuare a vincere.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, secondo cui il capitano avrebbe ribadito la volontà di pensare al campo e di divertirsi in campo con le sue magiche giocate che serviranno per altre vittorie. Non vuole pensare ad altro perchè sa che avere la mente sgombra da ogni altro problema potrebbe essere la condizione giusta per continuare a gioire con il suo Napoli, cosa che è difatti ciò che gli sta più a cuore.

Al rinnovo e al futuro, poi, si vedrà a tempo debito.