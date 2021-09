Ciarravano: ”Spalletti affronterà la stagione in questo modo”

A Radio Kiss Kiss Napoli è stato ospite il giornalista di Sky Paolo Ciarravano che ha parlato di come il Napoli affronterà questa stagione. Ecco quanto detto:

”Questo è un momento in cui il Napoli non ha ancora molte partite nelle gambe. In questo periodo Spalletti vuole far mantenere alla squadra certi automatismi. E’ una squadra che gioca già a memoria,, ha una struttura di gioco ben chiara e ben riconoscibile, anche nella gestione della partita. Spalletti vuol far mettere minutaggio a tutti, conscio che la stagione è lunghissima”.