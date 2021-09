Cesarano: ”Guai a sottovalutare lo Spartak, oggi si giocheranno tutto”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Rino Cesarano che ha espresso la sua opinione sulla gara di questa sera contro lo Spartak Mosca. Ecco quanto detto:

”Non bisogna assolutamente sottovalutare lo Spartak Mosca. Questo nonostante siano partiti male in campionato e sono stati eliminati ai preliminari di Champions. Verranno a Napoli per giocarsi tutto, hanno valori tecnici importanti e giocatori affermati sul palcoscenico internazionale Victor Moses. Non bisogna abbassare la concentrazione e stare sempre sul pezzo”.