AIA ha rilasciato la sestina completa per la sfida di domenica a Firenze, valevole per la 7a di campionato. Per la gara è stato scelto il giovane Simone Sozza, mentre al Var ci sarà Aurielano.

Ecco la sestina completa:

FIORENTINA – NAPOLI h. 18.00

SOZZA

BINDONI – LO CICERO

IV: SERRA

VAR: AURELIANO

AVAR: MELI