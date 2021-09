Tuttosport – Il pareggio di Leicester ha dato consapevolezza agli azzurri

L’edizione odierna di Tuttosport ha analizzato lo stato di forma che il Napoli sta vivendo in questo periodo della stagione. Secondo il quotidiano il pareggio contro il Leicester avrebbe dato ulteriore fiducia e consapevolezza agli azzurri, soprattutto per come è arrivato. La squadra sta viaggiando forte, anche a causa dell’entusiasmo regnante nella piazza partenopea, dopo questa partenza sprint. Lo dimostra anche il fatto che il settore ospiti per la trasferta di Firenze è andato sold-out in pochi giorni.