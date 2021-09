SOCIAL – Spartak Mosca visita la città di Napoli

Domani lo Spartak affronterà il Napoli al Maradona alle ore 18:45, match valido per la seconda giornata del girone. La squadra russa approfitta del viaggio a Napoli per visitare la città e, in particolare uno dei murales di Maradona. I giocatori non si sono lasciati scappare la possibilità di vedere un omaggio al grande campion e la società russa ha anche postato degli scatti sui propri social scrivendo: “Napoli, la grande città del grande calciatore”. Di seguito il tweet dal profilo ufficiale della squadra: