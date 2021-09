SOCIAL – Osimhen suona la carica

Il Napoli, dopo il pareggio per 2-2 contro il Leicester, è pronto per la seconda giornata di Europa League contro lo Spartak Mosca. La squadra russa, attualmente, è a 0 punti in classifica dopo la sconfitta contro il Legia Varsavia per 1-0. A suonare la carica sui social è Victor Osimhen. L’attaccante azzurro ha postato una foto della sua esultanza e ha scritto come didascalia: “Domani Europa League”. Messaggio chiaro del nigeriano, che vuole ripetere l’ottima prestazione contro il Leicester e magari anche la doppietta. Di seguito il posta dal profilo ufficiale Instagram della punta: