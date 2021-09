Scarlato: “Il Napoli può lottare per lo Scudetto! Insigne? Spero rimanga”

Gennaro Scarlato, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per parlare del Napoli, del rinnovo di Insigne e non solo. Le sue parole:

“Il Napoli ha fatto un mercato mirato, riuscendo a trattenere giocatori come Koulibaly e Insigne e a prendere Anguissa, un giocatore molto più dinamico di Bakayoko. Il camerunese sa difendere e impostare, è un giocatore completo. Spalletti è un allenatore esperto che conosce le piazze importanti e che sa quali punti andare a toccare. Il Napoli può lottare per lo Scudetto, ma deve avere un equilibrio che gli permette di ragionare anche nei momenti di difficoltà. Ci sono tutti i presupposti per vincere il campionato“.

SU INSIGNE – “Mi auguro che la sua storia con il Napoli non finisca. È un giocatore che fa la differenza, non vedo un Napoli senza Insigne. Ma il ragazzo vorrebbe prendere il più possibile essendo forse l’ultimo contratto importante della sua carriera, spero le parti si vengano incontro”.

SULL’EUROPA LEAGUE – “Una squadra che lotta su più fronti è una squadra maturata. Il Napoli tra le grandi d’Europa porta prestigio a livello di marketing e di società. Vincerla sarebbe il sogno dei napoletani, il trofeo può arrivare. Il girone non è facile, ma credo l’ostacolo principale sia il Leicester“.