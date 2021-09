Rui Vitoria: “Napoli? Squadra molto forte, ma proveremo a fare risultato”

Rui Vitoria, allenatore dello Spartak Mosca, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida di domani contro il Napoli. Di seguito alcune sue dichiarazioni: “Come arriviamo? Non siamo al top, ci sono diverse difficoltà. Larsson non è pronto, vedremo se ci sarà per la prossima o dopo le nazionali. Lo stesso per Kutepov, Rasskazov, Hendrix, Zoblin e gli altri uguale. Non vogliamo fare le vittime e non ci piangeremo addosso, lotteremo fino all’ultimo minuto contro il Napoli. Giochiamo contro una squadra molto forte e proveremo a mettere difficoltà e fare risultato. In molti pensano che con gli azzurri sia facile, ma noi sappiamo che non è così e resteremo concentrati. L’importante è crederci e scendere in campo con la determinazione giusta”.