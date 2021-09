Onofri: ”Tra Osimhen e Vlahovic scelgo il nigeriano per un motivo”

A Radio Marte è intervenuto l’ex calciatore Claudio Onofri, che ha parlato della sfida tra Fiorentina e Napoli ed in particolare del duello tra Osimhen e Vlahovic. Ecco quanto detto:

”Tra Osimhen e Vlahovic scelgo il primo per l’aspetto altletico e fisico. Sceglierei Vlahovic più per l’aspetto tecnico. Sono due talenti di livello mondiale. E’ difficile però fare paragoni, entrambi sono molto forti. Il serbo già mi aveva impressionato al primo anno in Italia, nonostante giocasse poco. Il nigeriano non ha mostrato tutte le sue qualità al primo, a causa dei vari infortuni, ma quest’anno le sta mettendo tutte in mostra”.