Juventus, senti Cassano: “A Febbraio rischia di esser fuori da tutto”

Antonio Cassano, ex calciatore, è stato ospite della Bobo TV, talk show a cura di Christian Vieri, Nicola Ventola e Lele Adani. La punta ex Sampdoria e Parma- tra le altre- ha espresso la sua opinione su questo Allegri bis alla Juventus. Ecco le sue parole:

” La Juve rischia di esser fuori dalla corsa Scudetto e Champions già da febbraio e rischia la doppia disfatta contro due squadre ostiche come il Torino e il Chelsea. Stando sempre bassi, il Chelsea ha le armi nemmeno per batterti ma per umiliarti. La Juventus non continuare così: ha sul groppone la striscia di 19 partite consecutive dove ha sempre subito gol.”