Juventus, Arrivabene sulla Superlega: “Impossibile parlarne se dall’altra parte ci sono insulti”

Maurizio Arrivabene, ad della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match con il Chelsea: uno degli argomenti che ha citato è stato quello della Superlega. Le sue parole:

“Se ci sarà un nuovo accordo tra noi, Barcellona e Real e le altre big europee? Innanzitutto la questione Superlega di solito la gestisce il presidente, ma non sono il tipo che si tira indietro e non risponde. Il Chelsea è stato uno dei club fondatori, fin dal primo comunicato stampa è stato chiaro il concetto di dialogo, ma per dialogare bisogna essere in due. Se dall’altra parte ci sono insulti, o il delirio di grandezza, il dialogo non è possibile. Mi auguro che prima o poi si arrivi una conclusione che soddisfi tutte le parti”.