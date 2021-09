Il Roma – Agostinelli: “Il Napoli ha mentalità, Anguissa è strepitoso…”

L’edizione odierna de Il Roma, riporta l’intervista rilasciata da Andrea Agostinelli.

L’ex giocatore e allenatore del Napoli, ha parlato della squadra partenopea e del lavoro che il tecnico, Luciano Spalletti, sta svolgendo all’interno del team.

Queste le sue dichiarazioni a riguardo: “Il Napoli riesce sempre a gestire bene i pochi momenti difficili della partita. Poi

c’è un connubio di fisicità e tanta qualità, mi piace anche la mentalità di questa squadra. Punti deboli? Oggi non si vedono perché quando vinci e nel modo in cui vinci si fatica a trovarne. Però il calcio è micidiale e bisogna restare con i piedi per terra”.

Su Spalletti: “Ha portato entusiasmo nel cambio di allenatore. Come al solito tutti i giocatori si rimettono in discussione, quelli

che giocavano sempre e quelli che non giocavano. La rosa è quasi la stessa dello scorso anno. Spalletti oltre l’entusiasmo ha dato esperienza perché conosce le grandi piazze, sa come gestire un gruppo in una città come Napoli“.

Poi, parentesi su Zambo Anguissa: “Sembra essere la ciliegina sulla torta per questo club, l’ elemento in più che mancava. È stato devastante fin qui”.