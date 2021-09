L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si sofferma sul Napoli e sul profilo del suo allenatore, Luciano Spalletti.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che il rapporto tra il tecnico azzurro e il gruppo squadra stia raggiungendo la massima intesa.

Gli azzurri scesi in campo in queste prime sei giornate di campionato, hanno mostrato qualità, ma soprattutto compattezza di un team che vuole puntare in alto. Non a caso, i risultati (finora) hanno dato ragione al lavoro che Spalletti sta portando avanti con i suoi giocatori.

Il segreto? Il dialogo. Il mister partenopeo parla quotidianamente con la squadra, confrontandosi sugli aspetti tecnico-tattici, sugli schemi da adottare in partita, sulla mentalità da schierare in campo.

Una continua comunicazione, dunque, che alimenta la serenità di un gruppo in forma smagliante e che vuole vincere ogni match.