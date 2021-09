Dzhikya: “Ho studiato il Napoli, la partita di domani richiede più del massimo impegno”

Georgy Dzhikya, capitano dello Spartak Mosca, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida di domani contro il Napoli: “Napoli? Avversario davvero forte, li ho visti contro Leicester e Cagliari. Ne ho approfittato anche per prendere appunti su come agire in partita. Nel calcio si sa bisogna sempre dare il massimo in ogni partita, ma quella di domani richiede più del possibile. Contatti con il Napoli? Non confermo, delle volte scrivono cose che non corrispondono alla realtà. La nostra gara più importante quella di domani? Noi riteniamo tutte le partite importanti, quella di domani ci sarà un buon umore. Siamo calmi, gli azzurri sono forti ma noi siamo pronti a fare la nostra gara. Infortunati? Succede nel calcio”.