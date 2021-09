Damiani: “Per il Napoli non sarà semplice in EL, ma interessa poco perché il campionato è più importante”

Oscar Damiani, procuratore ed ex calciatore di Juventus e Napoli, è intervenuto nel corso di 1 Football Club, trasmissione in onda su 1 Station Radio, per parlare del Napoli e non solo. Le sue parole:

“L’idea della SuperLega mi sembra una grande fregnaccia, una roba solo per ricchi. Il calcio, invece, è di tutti: lo dimostrano risultati come quello dello Sheriff contro il Real Madrid”.

“Per il Napoli non sarà semplice in Europa League, ma interessa poco: il campionato è più importante perché gli introiti della Champions sono più alti rispetto all’EL. Le italiane hanno comunque rose attrezzate per arrivare fino in fondo, ma ci sono tante insidie sul cammino ed è presto per parlarne”.