Dalla Russia – Spartak Mosca, possibile assenza di un titolare

Sarà Napoli-Spartak Mosca la prossima sfida di Europa League del girone C. Il match si giocherà domani alle ore 18.45 allo Stadio Maradona. C’è attesa in città per la prima partita europea in casa Napoli.

Dalla Russia arrivano notizie circa la condizione della squadra di Rui Vitoria. Stando a quanto riportato dal portale Sport-Express i russi potrebbero essere costretti a partire senza un titolare.

L’attaccante Jordan Larsson potrebbe, infatti, saltare la partita del secondo turno di Europa League. Il calciatore è alle prese con un problema alla gamba e nelle prossime ore varrà presa una decisione circa la sua presenza nella sfida contro il Napoli.