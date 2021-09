Da Firenze: “Fiorentina-Napoli, tre viola si giocano il posto per fermare l’irresistibile Osimhen”

Al Franchi domenica arriva la capolista Napoli a punteggio pieno e così ieri pomeriggio la ripresa degli allenamenti dopo il lunedì di riposo e stata subito bella attiva e vivace. Per quel che riguarda la formazione che scenderà in campo, Italiano si prenderà tutto il tempo possibile per decidere la composizione della difesa, dove Milenkovic è il punto fermo, mentre al solito Quarta, Igor e Nastasic si contenderanno il posto accanto al serbo. Scelta decisiva: serve per provare a bloccare l’ irresistibile Osimhen di questo inizio di stagione.

Attacco e centrocampo confermati, col trio Torreira-Bonaventura- Duncan insidiato però da Amrabat.

Fonte: Corriere dello Sport