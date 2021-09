Champions, le formazioni di Juventus-Chelsea: Allegri senza punte!

Alle ore 21 la Juventus di Massimiliano Allegri ospiterà all’Allianz Stadium il Chelsea campione d’Europa di Tuchel per il primo big match di questa Champions League per i bianconeri. Il tecnico toscano non schiera punte e si affida a Bernardeschi e Chiesa in attacco, tra i blues diversi calciatori di Serie A: Lukaku, Jorginho, Kovacic, Rudiger, Thiago Silva e Alonso. Le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Bernardeschi, Chiesa.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, Alonso; Ziyech, Havertz; Lukaku.