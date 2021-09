CdS – Mertens e Demme si candidano contro lo Spartak Moskva

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, si sofferma sul Napoli e sulla sfida di Europa League (domani sera, ore 18:45) contro lo Spartak Moskva.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che Dries Mertens e Diego Demme puntino a rientrare in campo durante la gara. Dopo i rispettivi stop per infortunio, i due giocatori azzurri potrebbero essere schierati da mister Spalletti, per riacquisire minutaggio.

Resta indisponibile, invece, Stanislav Lobotka. Il centrocampista partenopeo dovrebbe rientrare dopo la sosta.