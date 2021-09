CdS – Cannavaro: “Osihmen? Un talentoInsigne è il Napoli…”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, riporta l’intervista rilasciata da Fabio Cannavaro.

Il campione e Pallone d’oro 2006, si è soffermato sul Napoli e, in particolar modo, sul profilo del centravanti Victor Osimhen.

Queste le sue dichiarazioni in merito: “Non gli farei vedere il pallone. Attaccante completo, che sa fare reparto da solo e giocare coi compagni”.

In seguito, parentesi su Spalletti:“A me piace molto: sono andata a studiarlo a Roma, so che sta da solo qui e quindi lo inviterò a cena in queste sere. Il suo Napoli gioca bene e vince, spero e gli auguro di farlo a lungo”.

Infine, alcune parole su Insigne e sulla lotta scudetto: “Il Napoli di oggi è (anche) Insigne. Ha pressioni enormi e responsabilità gigantesche. Però ha dimostrato di saperle sopportare. Ma se dovessi spingermi a dargli un parere, gli direi resta qua. Scudetto? L’Inter per organico e predisposizione psicologica alla vittoria mi sembra la favorita; poi ci sono le altre: il Napoli se darà continuità e non dovrà fronteggiare problemi seri, Coppa d’Africa a parte; il Milan se matura, perché mi pare un po’ giovane. Più staccate la Lazio e Roma che hanno allenatori nuovi; e la Juventus, che è in ritardo.”