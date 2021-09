Albarella: “Coppa d’Africa? Il Napoli è meritatamente primo, inutile mettere pressioni. Gli azzurri stanno facendo bene soprattutto per un motivo”

Eugenio Albarella, preparatore atletico, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare della Coppa d’Africa e della rosa azzurra: “Non penso sia giusto mettere pressione sul Napoli al primo posto in vista della competizione della Coppa d’Africa. Sembra quasi si voglia creare un alibi, bisogna crescere e capire che ci sono tutte le carte in tavola per sperare nella vittoria finale della squadra di Spalletti. Preparatore Sinatti? Sia lui sia Spalletti sono due persone intelligenti e quindi hanno trovato un’intesa per avere il meglio dalla squadra. Se gli azzurri stanno facendo bene è soprattutto grazie al periodo di preparazione. Molto importanti sono stati gli esercizi tattici e fisici. Turnover? Siamo all’inizio del campionato e un fattore importante sono i 5 cambi. Bisogna considerare anche il minutaggio diverso rispetto alle scorsi stagioni”.