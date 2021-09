Nicola Ventola, ex attaccante dell’Inter ed ospite della BoboTv, analizza così il momento super del Napoli di Spalletti:

“Il Napoli crea tanto, gli interpreti seguono l’allenatore e la rosa è lunga, può lottare fino in fondo per il titolo. Osimhen mi sta facendo ricredere e sta giocando sempre di più per la squadra, anche grazie ad Anguissa che forma una coppia fantastica con Ruiz, la migliore che abbiamo visto fino ad ora”.