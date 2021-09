La Uefa ha diramato in questi minuti le designazioni arbitrali per la seconda giornata della fase a gironi di Uefa Europa League. Napoli Spartak Mosca, in programma per giovedì alle 18:45, sarà arbitrata dallo Slovacco Ivan Kruzliak. Assistenti: Hancko e Pozor, quarto uomo Kralovic. Al VAR il tedesco Bastian Dankert con l’olandese Kevin Blom all’AVAR.