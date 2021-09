SSC Napoli – Il report dell’allenamento odierno

Seduta mattutina per il Napoli che è tornato ad allenarsi dopo la vittoria con il Cagliari al Konami Center di Castel Volturno. Gli azzurri preparano la sfida con lo Spartak Mosca in programma giovedì alle 18:45 al Maradona.

Gli uomini di Spalletti hanno iniziato la sessione con attivazione e partitina con porte piccole, successivamente esercitazione tattica; la rosa si è poi divisa in due gruppi dei quali uno ha svolto lavoro di forza in palestra e l’altro ha svolto lavoro di forza in campo. Ancora personalizzato per Lobotka.

Fonte: sscnapoli.it