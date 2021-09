Francesco Modugno, giornalista di Sky, ha parlato di Luciano Spalletti e dei suoi primi mesi di Napoli, tra lavoro a Castel Volturno e vita privata. Le parole, sono state riportate dall’account Twitter Napoli Report.

“Spalletti? Arriva a Castel Volturno di mattina presto, ma è fra gli allenatori che sono stati al Napoli quello che se va via più tardi di tutti. Vive in albergo, ha un’utilitaria e in città è praticamente anonimo”.