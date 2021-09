A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Claudio Onofri su uno dei dibattiti più frequenti nelle ultime settimane: Chi tra Vlahovic e Osimehn è l’attaccante U23 più forte della Serie A? Ecco la sua risposta:

“Sono due grandi prospetti di livello mondiale. E’ difficile fare un confronto perchè entrambi hanno vissuto inizi non felici: Vlahovic per il poco spazio, Osimhen per l’infortunio. Tra i due scelgo il nigeriano per il grande atletismo.”