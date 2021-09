Mirabelli: “Scudetto? Il Napoli è in corsa insieme ad un’altra squadra. Dazn? La penso come ADL”

L’ex ds del Milan Mirabelli ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio dell’attuale Serie A, facendo il punto sulla lotta scudetto e parlando anche del Napoli.

“Juventus? Può recuperare, ha uno dei migliori organici, anche se credo che la corsa allo Scudetto sarà una questione tra Napoli ed Inter. Gli azzurri sono fortissimi, credevo già che lo scorso anno potessero puntare a vincere il campionato. Spalletti? Grande allenatore, fa giocare bene le sue squadre ed è bravo a motivare i ragazzi. Non è una critica all’operato di Gattuso, Rino è stato sfortunato, tra pandemia ed infortuni, a non avere quasi mai la rosa al completo. Dazn? Appoggio il pensiero di Adl: in Italia siamo indietro a livello tecnologico, non è colpa solo della pay-tv in streaming. Dazn ha preso i diritti tv perché ha offerto più soldi ed è giusto che li abbia avuti. Champions? Le nostre possono fare bella figura, ma vincere qualcosa è dura. Sulle altre due competizioni europee, con Napoli, Lazio e Roma, ce la possiamo giocare. Non bisogna più snobbare l’Europa League”.