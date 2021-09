Krol: “Lozano? Meglio di Politano! Per il Napoli il messicano è perfetto a destra, vi spiego”

L’ex storico difensore del Napoli, Ruud Krol, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 per fare il punto sugli azzurri ed in particolare su Hirving Lozano. Queste le sue parole: “Tra Politano e Lozano preferisco il secondo. Nonostante l’ex Inter sia un giocatore eccezionale, per lo stile di gioco del Napoli, il messicano è il più adatto. E’ destro ma non ha bisogno di rientrare per calciare, gli inserimenti sono il suo asso nella manica un po’ come faceva all’epoca Callejon. Proprio per questo lo vedo benissimo in tandem con Insigne e, a mio avviso, pian piano recupererà il posto da titolare viste le sue caratteristiche“.