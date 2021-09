Iaquinta: “Osimhen ricorda parecchio me da giocatore.”

Vincenzo Iaquinta, in un’intervista a Il Mattino, ha analizzato le analogie tra lui e il numero 9 del Napoli Victor Osimehn. I due inoltre, hanno qualcosa in comune: il fatto di esser stati allenati in giovane età da Luciano Spalletti e entrambi hanno brillato alle dipendenze del tecnico toscano. Ecco le sue parole:

“Osimhen ha caratteristiche molto simili a quelle che ho avuto io: alto e veloce, attacca la profondità: ce ne sono pochi di attaccanti così. Oggi, con queste qualità, c’è Haaland che ha dei tempi pazzeschi. Con Spalletti, il Napoli è partito alla grande, con una straordinaria piazza che può diventare trascinante: inutile nascondersi, anche grazie ad un Osimhen così può puntare a vincere lo scudetto. Inoltre, Luciano adora attaccanti del genere, perché riesce ad esaltare l’attacco alla profondità con il suo modo di impostare la manovra”. “.