Giaccherini:”Fiorentina ottima squadra, peccato non averci giocato”

L’ex centrocampista Emanuele Giaccherini, attuale commentatore Dazn, è intervenuto a Lady Radio:

“Contro l’Udinese è stata una partita di sofferenza, visto l’aggiunta di nuovi elementi offensivi. La Fiorentina ha tenuto bene e questi risultati aiutano molto al morale. Italiano grande colpo di mercato: in rampa di lancio, preparato e bravo tatticamente, aveva già fatto bene anche prima dello Spezia. Sta facendo un percorso importante. E domenica c’è il Napoli: sfida complicata, ma l’esperienza maturata contro l’Inter può essere di aiuto.”.

E riguardo al suo recente passato da calciatore, Giaccherini risponde così:



“Sono stato vicino due volte al trasferimento alla Fiorentina. Sarei stato veramente orgoglioso, purtroppo nella prima occasione sono andato alla Juventus, dove alla fine ho vinto lo Scudetto. Poi quando ero a Napoli era quasi tutto fatto e non so se per De Laurentiis o Sarri, ma alla fine la trattativa saltò. Quella volta lì mi è dispiaciuto veramente tanto, ero già ad Arezzo pronto ad arrivare”.