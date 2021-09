Dopo il bottino pieno conquistato nelle prime sei giornate di campionato, il Napoli è pronto al secondo appuntamento in Europa League. Questo giovedì infatti affronteranno lo Spartak Mosca nella seconda giornata della vecchia Coppa Uefa. Dopo l’ottimo pareggio conquistato in casa del Leicester, gli uomini di Spalletti vogliono portarsi a casa i primi tre punti, fondamentali per la qualificazione al prossimo turno.

I partenopei preparano il match a Castel Volturno, la SSC Napoli ha pubblicato, sui social del club, alcune foto della seduta mattutina. Di seguito gli scatti in questione: