Champions League, i risultati delle sfide delle 21

Termina la prima parte della seconda giornata di Champions League 2021/22. Tante emozioni in questa serata europea, andiamo a scoprile:

Nel girone A, il derby degli sceicchi tra PSG e Manchester City va ai padroni di casa che battono gli uomini di Guardiola con le reti di Gueye e quello di Leo Messi- il primo sigillo con la maglia dei parigini dopo tre partite a secco. Più sorprendente, però, è la sfida alla Red Bull Arena dove il Club Brugge prevarica sui padroni di casa con il parziale di 2-1.

Nel girone B, quello del Milan, i nerazzurri escono a testa alta dalla sfida contro l’Atletico Madrid ma a mani vuote: decisivo il fallo di Kalulu in pieno recupero per consegnare un rigore ai Colchoneros ben eseguito da Suarez. Il Liverpool, invece, schiaccia il Porto per 5-1.

Mentre era prevedibile la vittoria- anche di misura- del Borussia Dortmund contro lo Sporting Lisbona, sicuramente era impossibile premeditare la vittoria del piccolo- ma stasera grande- Sheriff Tiraspol contro il Real Madrid. I moldavi passano in vantaggio al 25′ con la punta Yakhshiboev ma la il rigore di Benzema quaranta minuti dopo fa parecchio paura agli ospiti. La difesa coriacea, e l’utilizzo del contropiede, ha beneficiato agli uomini di Vernydub che con il lussemburghese Sebastien Thill batte Courtois e porta i tre punti agli ospiti.