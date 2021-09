Champions League, i risultati delle sfide delle 18:45

Si chiude il sipario per Shakhtar Donetsk- Inter ed Ajax-Besiktas, due delle 8 sfide odierne di questa seconda giornata di Champions League. Riguardo i nerazzurri, che competono nel girone D, pareggiano a Kiev a reti bianche e si ferma al terzo posto assieme agli ucraini con un solo punto. Allle 21 scatta quindi lo scontro diretto tra Real Madrid e Sheriff.

Alla Johan Cruijff Arena, la squadra di Erik Ten Hag continua a stupire e batte i turchi per 2-0. In gol Haller, già a 5 gol in 2 partite, e Berghuis. I Lancieri svettano in vetta a quota 6; i ragazzi di Yalcin restano ancora s a secco.