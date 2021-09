Il tema Superlega ha popolato a lungo le trasmissioni a tema sportivo e il grande progetto economico del calcio sembrava potersi concretizzare, il finale lo ha visto poi sgretolato dietro le quinte del potere. Come riporta in esclusiva il giornalista Tancredi Palmeri, attraverso il profilo twitter personale, la UEFA rinuncia temporaneamente alle sanzioni contro le 3 società coinvolte e non dovrebbe richiedere le multe da tutte le altre. Si attende che si pronunci la Corte Europea per ulteriori sviluppi.