Talese: “Spalletti è shakespeariano: in primavera ci sarà una crisi e darà la colpa a qualcuno”

Luca Telese, giornalista cagliaritano, è intervenuto nel corso di Punto Nuovo Sport Show, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, per parlare di Napoli-Cagliari. Le sue parole:

“Per me il Cagliari ha giocato bene contro il Napoli, ma Godin ha fatto un intervento da taglialegna chiudendo la partita. Questo campionato è vivace, imprevedibile, mosso in alto e in basso: mi piace. Speriamo il Napoli si sgonfi (ride, ndr). Spalletti? Mi sta antipatico, parte benissimo però poi la primavera è fatale e darà la colpa a qualcuno, tipo a un giocatore. Ancora non avete capito chi vi siete messi in casa, è shakespeariano. È come un carnivoro, farà una sceneggiata con qualcuno per mascherare la crisi”.

“Osimhen è veramente forte. La Roma avrebbe fatto meglio a prendere lui anziché Abraham. Mario Rui ieri sera ha fatto molti dribbling, ma è lo stesso che stava a Roma?”