Il posticipo, che chiude il sesto turno di serie A, tra Venezia e Torino è finito in pareggio con entrambe le squadre applaudite dai propri tifosi. Infatti il Torino ha rischiato di fare il colpaccio con Mandragora all’ultimo che però davanti alla porta si è lasciato ipnotizzare dal portiere del Venezia. D’altro canto i padroni di casa hanno trovato in più occasioni la risposta di un super Milinkovic-Savic