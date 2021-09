Rinnovo Insigne, Venerato: “Rapporti freddi tra le parti, ma Spalletti può mediare”

Ciro Venerato, giornalista, è intervenuto nel corso di Domenica Sportiva, trasmissione in onda su Rai 2, per parlare del rinnovo di Lorenzo Insigne. Le sue parole:

“Insigne e Mertens sono a scadenza, se non cambieranno gli scenari economici sono pronti a partire. Se il belga sembra prossimo alla partenza, ancora meno certezze ci sono per il futuro del capitano: De Laurentiis in questo momento non può soddisfare le sue richieste. La qualificazione in Champions muterebbe lo scenario, ma non si sa se il capitano aspetterà il Napoli. I rapporti restano ancora freddi, ma la situazione potrebbe variare con Spalletti, che non vorrebbe perdere il Insigne e volendo potrebbe mediare tra le parti”.