Il Napoli, dopo 6 giornate, è primo in classifica a punteggio pieno. Ovviamente non sono mancati gli elogi alla squadra di Luciano Spalletti, in particolare per il gioco proposto. Uno di questi arriva dal giornalista Maurizio Pistocchi, che attraverso il suo profilo Twitter ha mostrato alcuni dati in cui gli azzurri primeggiano.

Il Napoli, 1^ in classifica, è anche 1^ per possesso palla medio-61.3%-e per la miglior diff.reti +14. Inoltre, la sua porta è la meno perforata : appena 2 i gol subiti. Vuoi vedere che il possesso-palla serve a qualcosa? pic.twitter.com/f68e13wAsz — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) September 26, 2021